GİRESUN (AA) - Giresun'da, "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Umut Ormanı" kampanyası başlatıldı.

Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanlığı adına, parti binasında basın açıklaması yapan Erva Ak, son yıllarda, özellikle de yaz aylarında ülkede ciddi boyutta orman yangınları yaşandığını belirtti.

Doğayı hep birlikte yeniden onarabileceklerine inandıklarını ifade eden Ak, şunları kaydetti:

"Bu farkındalıkla, Saadet Partisi Kadın Kolları olarak kurmak istediğimiz Necmettin Erbakan Umut Ormanı ile doğamızda ve sosyal hayatımızda kaybettiğimiz değerleri el birliği ile yeniden kazanacağımıza ve böylelikle yarınlara daha güzel bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu dünya, Allah'ın bize emanetidir."

Erva Ak, Saadet Partisi İl Başkanı Abdulkadir Bektaş ve İl Kadın Kolları Başkanı Sümeyye Gündoğdu'nun da katıldığı toplantıda, herkesi fidan bağışlamaya davet etti.

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