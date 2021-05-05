Giresun'da polis olma hayali kuran engelli genç, ekiplerle trafik denetimine katıldı
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Giresun'da polis olma hayali kuran engelli genç, ekiplerle trafik denetimine katıldı

Giresun'da polis olma hayali kuran engelli genç, ekiplerle trafik denetimine katıldı
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun'da polis olma hayali kuran engelli genç, ekiplerle trafik denetimine katıldı, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıttı.

Giresun'da polis olma hayali kuran engelli genç, ekiplerle trafik denetimine katıldı, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü, farkındalık oluşturmak amacıyla bedensel engelli 21 yaşındaki Dorukan Bekdemir'i, 1-7 Mayıs Trafik Haftası kapsamında polis ekipleriyle denetim yapmaya davet etti.

Daha önce kendi isteği üzerine Jandarma trafik timiyle yol uygulamasına katılan Bekdemir, İl Emniyet Müdürlüğünün davetiyle büyük sevinç yaşadı.

Polis üniforması giydirilen Bekdemir, kent merkezinde polis ekipleriyle denetim yaptı, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıttı.

Bu sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla denetim yapan Giresun Valisi Enver Ünlü de tesadüfen karşılaştığı Bekdemir ile sohbet etti, birlikte trafik denetimine katıldı.

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mübarek günde özel bir kardeşimizin daha hayaline ortak olduk. Biliyoruz ki engelsiz kalplerde sevgi, her şeyi iyileştirir." ifadelerini kullandı.

Vali Ünlü'ye İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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