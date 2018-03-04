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Giresun'da Play-off Ümidi Sürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, "Gazişehir Gaziantep karşısında aldığımız galibiyetle şeytanın bacağını kırdık ve kötü gidişata son verdik. Yeniden play-off için ümitlendik." dedi.

Giresun'da Play-off Ümidi Sürüyor

Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma günü konuk  ettikleri Gazişehir Gaziantep karşısında 4-1 galip geldiklerini anımsatarak, 7  maç sonra kazanmanın mutlululuğunu yaşadıklarını söyledi.

Kalan haftalarda alınacak seri galibiyetlerle play-off oynama şansı  elde etmek istediklerini dile getiren Kazancıoğlu, şunları kaydetti:

 "Gazişehir Gaziantep karşısında aldığımız galibiyetle şeytanın  bacağını kırdık ve kötü gidişata son verdik. Yeniden play-off için ümitlendik. 9  maçımız kaldı ve bizim için her şey yeni başlıyor. Ligde yeni bir sayfa açmak,  kalan haftalarda seri galibiyetler elde ederek sezonu ilk 6 içerisinde tamamlamak  istiyoruz. Çok zor olduğunu biliyoruz ancak bunu başaracak güce ve kadroya  sahibiz. İnşallah her şey istediğimiz gibi gelişir ve Giresun halkına büyük bir  mutluluk daha yaşatırız."

Kaynak: Skorer

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