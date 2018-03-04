Giresun'da Play-off Ümidi Sürüyor

Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma günü konuk ettikleri Gazişehir Gaziantep karşısında 4-1 galip geldiklerini anımsatarak, 7 maç sonra kazanmanın mutlululuğunu yaşadıklarını söyledi.

Kalan haftalarda alınacak seri galibiyetlerle play-off oynama şansı elde etmek istediklerini dile getiren Kazancıoğlu, şunları kaydetti:

"Gazişehir Gaziantep karşısında aldığımız galibiyetle şeytanın bacağını kırdık ve kötü gidişata son verdik. Yeniden play-off için ümitlendik. 9 maçımız kaldı ve bizim için her şey yeni başlıyor. Ligde yeni bir sayfa açmak, kalan haftalarda seri galibiyetler elde ederek sezonu ilk 6 içerisinde tamamlamak istiyoruz. Çok zor olduğunu biliyoruz ancak bunu başaracak güce ve kadroya sahibiz. İnşallah her şey istediğimiz gibi gelişir ve Giresun halkına büyük bir mutluluk daha yaşatırız."