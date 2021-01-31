Giresun'da plajlar bölgesine yönelik düzenleme projesinin ilk etabının ihalesi 10 Şubat'ta yapılacak
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Giresun'da plajlar bölgesine yönelik düzenleme projesinin ilk etabının ihalesi 10 Şubat'ta yapılacak

31.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:34
Giresun'da plajlar bölgesine yönelik düzenleme projesinin ilk etabının ihalesi 10 Şubat'ta yapılacak

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, plajlar bölgesinde planlanan düzenleme projesinin ilk etap ihalesinin 10 Şubat'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, plajlar bölgesinde planlanan düzenleme projesinin ilk etap ihalesinin 10 Şubat'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projenin ilk kısmının Güre Mahallesi ile Büyük Güre Deresi arasındaki kısmı kapsadığını belirtti.

Mart ayında uygulamaya konulması hedeflenen çalışmaların önümüzdeki yaz döneminde hizmete girmesinin amaçlandığını kaydeden Şenlikoğlu, ilk etap ihalesinin ise 10 Şubat'ta gerçekleştirileceğini vurguladı.

Proje içerisinde amfi tiyatro, karavanlı ziyaretçiler için kamp alanı, sosyal tesisler, çocuk oyun alanları ve bisiklet yolunun yeraldığını ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Biz denizle iç içe yaşayan bir kentiz. Karadeniz Bölgesi'nin en güzel plajlarına sahibiz. Onun için plajlar bölgemize özel önem veriyoruz. Kısa süre içinde başlayıp yaz sezonuna yetiştirmek istediğimiz projemiz hayata geçtiğinde burası bambaşka bir yer haline gelecek."

Şenlikoğlu, kentin sahip olduğu doğal değerleri en iyi şekilde kullanmayı, farklı projelerle de sahilleri cazibe merkezi haline getireceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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