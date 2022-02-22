Giresun'da plajlar bölgesi projesinin yüzde 75'i tamamlandı

GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesince uygulanan Plajlar Bölgesi Birinci Etap Projesi'nin yüzde 75'inin tamamlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyük Güre Deresi mevkisindeki 1 kilometrelik projede çalışmaların ara verilmeksizin devam ettiği belirtildi.

Projede yüzde 75'lik tamamlanma dilimine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, projenin yaza yetişeceği ve vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, projede doğaya zarar verme veya tamamen yapılaşma şeklinde bir durum bulunmadığını vurgulayarak, "Doğa ile uyumlu bir proje gerçekleşiyor. Tamamen yeşil ve mavi ağırlıklı bir plaj olacak. Yapılan her çalışmada vatandaşımızın daha rahat ve konforlu olması için çalışıyoruz. Projemiz deniz sezonuna yetişecek olup hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz için çok güzel bir dinlenme ve denizle buluşma noktası olacak. Her şey Giresun ve Giresunlu için." ifadelerini kullandı.

Projede 7 bin 400 metrekare yeşil alan, 50 araçlık kapalı otopark, 900 metrekare taş anfi tiyatro, 3 iskele, 200 metrekare çocuk su parkı, kumsal kotunda ahşap yürüyüş yolları, 100 bisiklet park yeri, kent bisiklet istasyonu, kamp alanı, 3 çocuk macera parkuru, 880 büyük ağaç, 200 orta boy ağaç, bin 200 küçük bitki, 6 tuvalet/duş ve bebek bakım ünitesi, sahil güvenlik ve cankurtaran merkezi, 4 çay kahve kioksu, mescit, güvenlik noktası ve 6 plaj işletmesi yer alıyor.