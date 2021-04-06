Giresun'da "Plajlar Bölgesi 1. Etap" proje çalışmalarına başlandı
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Giresun'da "Plajlar Bölgesi 1. Etap" proje çalışmalarına başlandı

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da 'Plajlar Bölgesi 1. Etap' proje çalışmalarına başlandı

Giresun Belediyesi tarafından uygulama konulan "Plajlar Bölgesi 1. Etap" projesinin çalışmalarına başlandı.

Giresun Belediyesi tarafından uygulama konulan "Plajlar Bölgesi 1. Etap" projesinin çalışmalarına başlandı.

Plajlar bölgesinde düzenlenen törende konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, projeye büyük önem verdiklerini söyledi.

Giresun'un denizle iç içe bir kent olduğuna işaret eden Şenlikoğlu, projenin tamamlanmasıyla Giresun'un daha güzel bir görünüme kavuşacağını kaydetti.

Şenlikoğlu, plajlarda düzenleme çalışmalarının yapılacağını, yine sosyal ve yaşam alanlarının oluşturulacağını belirterek, yaz döneminde ilk etabın tamamlanmasını hedeflediklerini aktardı.

Giresun halkına söz verdikleri projelerinin bazılarının tamamlandığını aktaran Şenlikoğlu, şöyle konuştu:

"Projelerimiz bu şehrin görselini çok daha yukarılara taşıyacak projeler. Şehrimizin ihtiyacı olan projeleri hayata geçiriyoruz. Hedefimiz 2028. Bu yolda planlamış olduğumuz tüm projelerimizi belirlenen programlar içerisinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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