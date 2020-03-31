Giresun'da Pandemi Kurulu toplandı
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Giresun, Güncel

Giresun'da Pandemi Kurulu toplandı

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.

31.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:53
Giresun'da Pandemi Kurulu toplandı

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen Pandemi Kurulu toplantısında, alınan kararların kontrolü ve uygulanabilirliğinin tespiti ile Korona virüsle mücadele kapsamında önceki toplantılarda alınan kararların değerlendirilmesi yapıldı. Pandemi toplantısında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ünal Özek tarafından kurul üyelerine yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Yapılan sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Harun Sarıfakıoğulları, Korona virüs salgınının Giresun'da kontrol altına alınması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Harun Sarıfakıoğulları, yaptığı açıklamada "Şehrimizin bütün kontrol noktalarında uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Öncelikle önceki gün hayata geçen seyahat kısıtlamaları ile ilgili denetimleri sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Hepinizin bildiği gibi 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkması yasaklanmıştı. Bu yasağı aynı titizlikle denetliyor, uymayanlara karşı da müeyyideler uyguluyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 no.lu hatlara toplamda 3 bin 617 müracaatı oldu ve biz bu müracaatların tamamını olumlu cevaplandırdık. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda fiziki engeli olan ve kronik hastalığı olan çalışma arkadaşlarımıza idari izin vermiştik. Yine geçen haftadan bu yana da esnek çalışma modelini uyguluyoruz. Kolluk birimlerimiz başta olmak üzere emniyet ve jandarma birimlerimiz, Ticaret İl Müdürlüğümüz ve Tarım İl Müdürlüğümüz ile Defterdarlığımız, kapanan, kapatılan iş yerlerinin denetlenmesini birlikte takip ediyorlar. Bu sari hastalığı ancak bir ve beraber hareket ederek, sosyal izolasyonu ortadan kaldırarak bertaraf edebiliriz. Bunun içinde esnaf teşkilatlarımız başta olmak üzere bu konuda çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda bütün esnaflarımıza müteşekkiriz" dedi.

"Giresun'da izolasyonda tutulan 52, takipte olan 2 bin 107 vatandaş var"

Giresun'da 65 yaş üzeri 16 bin 483 vatandaşın bulunduğunu ve bu vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmakta olduğunu da anlatan Vali Sarıfakıoğulları, "İlimizde 65 yaş ve üzeri 16 bin 483 ve kronik hastalığı olan da yaklaşık 24 bin vatandaşımız var. Yurt dışı ve il dışından gelip 14 gün süreyle takipte olanların sayısı da 2 bin 107 civarındadır. Umreden gelen ve izolasyona tabi olan 52 vatandaşımız var. Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından 414 vatandaşımızın kısmi gıda ve hijyen malzemeleri ihtiyacı karşılandı ve karşılanmaya da devam edecektir" bilgisini verdi.

"Vatandaşlar seyahatte ısrarcı olmamalı"

Seyahat konusunda vatandaşlardan kendi iyilikleri için anlayış beklediklerini ve kısıtlamalara uymalarını da isteyen Vali Harun Sarıfakıoğulları, şunları söyledi:

"İlimizden ayrılmak isteyen vatandaşlarımızdan 73'üne seyahat izin belgesi verdik. Seyahat izni noktasında vatandaşlarımızın ısrarcı olmamasını istiyoruz. Denetlemelerimiz devam ediyor. Toplu ulaşım araçlarımızda %50 doluluk oranındaki kısıtlamalarımız devam ediyor. Alışveriş merkezlerinde, marketlerde ve manavlarda ki denetimlerimiz devam ediyor. Yapılması gereken bütün talimatlarımızı ilgili kişilere ilettik. Pazar yerlerinde her türlü ürünün satılmaması, pazar yeri ve marketlere küçük çocukların alınmaması gerektiği kararını ilettik. Bu hususta gönderilen bütün bakanlık genelgelerini il ve ilçe hıfzıssıhha kararlarına bağlamak suretiyle hayata geçiriyoruz. Hep beraber gayret etmek suretiyle, bu sari hastalıkla da baş edeceğiz." - GİRESUN

Kaynak: İHA

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