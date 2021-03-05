Giresun'da Özel Eğitim ve Uygulama Okulu hizmete açıldı
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Giresun'da Özel Eğitim ve Uygulama Okulu hizmete açıldı

05.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:44

Giresun'da Özel Eğitim ve Uygulama Okulu hizmete açıldı Giresunlu Hayırsever İş Adamı Talip Emiroğlu, babası Ali Haydar Emiroğlu adına yaptırdığı Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nun devir teslim töreni yapıldı.

Giresun'da Özel Eğitim ve Uygulama Okulu hizmete açıldı

GİRESUN - Giresunlu Hayırsever İş Adamı Talip Emiroğlu, babası Ali Haydar Emiroğlu adına yaptırdığı Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nun devir teslim töreni yapıldı.

Giresun'da Merkez ilçeye bağlı Aksu Mahallesinde inşa edilen Ali Haydar Emiroğlu Özel Eğitim ve Uygulama Okulu yapılan devir teslim töreniyle hizmete açıldı. Giresunlu Hayırsever İş Adamı Talip Emiroğlu'nun yapımını üstlendiği okulun devir teslim törenine Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Belediye Başkanvekili Hasan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ve Talip Emiroğlu ve ailesi katıldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü yaptığı açıklamada, "Okulumuz eğitim ve öğretim yılı başından beri eğitime devam ediyor. Çünkü bu çocuklarımızın ve ailelerimiz özel eğitime ihtiyacı var. Çok şükür şu ana kadar salgınla ilgili bu özel eğitim kurumu ve buna benzer okullarımızda yaşamadık. En büyük arzumuz hem ilk öğretimde hem ortaöğretimde hem de yüksek öğretimde bütün çocuklarımızın bit an önce okullarına kavuşmalarıdır. Biz biliyorsunuz Karadeniz bölgesi olarak bir dalga yaşıyoruz. Giresunlu hemşerilerimizin gayretleri ve katkılarıyla inşallah bu tehlikeli bölgeden uzaklaşıp mavi bölgeye hızlı bir şekilde geçmeye ve hayatımızı normalleştirmeye, her kademedeki öğrencilerimizin okullarına kavuşacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Daha sonra imza törenine geçilerek İş Adamı Talip Emiroğlu ve Giresun Valisi Enver Ünlü tarafından okulun Valiliğe devredildiğine dair sözleşme imzalandı. Devir teslimi yapılan Ali Haydar Emiroğlu Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nun önümüzdeki günlerde açılış töreninin yapılacağı belirtildi.

Giresun'da Özel Eğitim ve Uygulama Okulu hizmete açıldı
Giresun'da Özel Eğitim ve Uygulama Okulu hizmete açıldı
Giresun'da Özel Eğitim ve Uygulama Okulu hizmete açıldı
Giresun'da Özel Eğitim ve Uygulama Okulu hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE

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