Giresun'da özel çocuklar polis ekipleriyle buluştu
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Giresun'da özel çocuklar polis ekipleriyle buluştu

Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Giresun'da özel çocuklar polis ekipleriyle buluştu

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte polis ekipleri özel çocuklarla bir araya geldi.

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Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte polis ekipleri özel çocuklarla bir araya geldi.

Güre Mahallesi'ndeki Özel Eğitim Okulu öğrencileri trafik ve yunus motorize polis ekipleriyle sosyal içerikli etkinlikler gerçekleştirdi.

Öğrencilere okulda çeşitli ikramlarda bulunuldu, polis araçlarına ilgi gösteren çocuklarla fotoğraf çektirildi.

Etkinlikte ayrıca kentin farklı caddelerinde öğrencilerle polis ekipleri yolcu minibüslerini durdurarak kolonya ikramı ve maske dağıtımı yaptı.

Özel çocuklar, polis ekipleriyle eğlenceli bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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