Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Selahattin Elmalı yönetimindeki 28 YA 462 plakalı otomobil, Umutbükü köyünde kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Kazada sürücü Elmalı ile araçta bulunan kardeşi Bayram Elmalı yaralanarak, Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir