Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Selahattin Elmalı yönetimindeki 28 YA 462 plakalı otomobil, Umutbükü köyünde kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Kazada sürücü Elmalı ile araçta bulunan kardeşi Bayram Elmalı yaralanarak, Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir

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