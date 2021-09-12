Giresun'da otomobilin demir profillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
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Giresun'da otomobilin demir profillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da otomobilin demir profillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İbrahim Güneysu yönetimindeki 28 DR 381 plakalı otomobil, Giresun-Çaldağ kara yolu Batlama mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan demir profillere çarptı.

Kazada, sürücü Güneysu ile araçtaki Büşra Güneysu, Beyza Güneysu, Yeter Güneysu ve Nebahat Cömert yaralandı.

Yaralılar, Giresun'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Giresun'da otomobilin demir profillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
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