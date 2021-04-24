Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Bektaş Yaylası'nda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Bektaş Yaylası'nda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bektaş Yaylası Taşağıl mevkisinde off-road yaptığı belirtilen bir araç kar kümesine çarpması sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Mustafa Yazar hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı