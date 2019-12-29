Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
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Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 130 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bir kişi yaralanırken, bir kişi de hayatını kaybetti.

29.12.2019 19:59 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:05
Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

'da meydana gelen trafik kazasında 130 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bir kişi yaralanırken, bir kişi de hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, ilçesi Yavuzkemal beldesi Kulakkaya yaylası mevkiinde Levent Tosun yönetimindeki 28 AS 012 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek 130 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Levent Tosun yaralanırken, araçta bulunan eşi Özlem Tosun hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralı Levent Tosun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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