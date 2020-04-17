Giresun'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Giresun'da bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
17.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:54
Giresun'da bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda Ordu yönüne giden Y.T. (19) idaresindeki 28 EC 121 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı.
Ağır yaralanan sürücü Y.T ile otomobildeki Ş.E (18) 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ş.E. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA