Giresun'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Haberler
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Giresun'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Eynesil girişinde, Ahmet Kambur'un kullandığı 06 BGU 174 plakalı otomobil ile Yasin Liman idaresindeki 55 FG 747 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, sürücü Kambur ile otomobildeki Mehmet, Havva, Elif Nur, Melek, Muhammet Emin ve Mahmut Yasir Kambur yaralandı.

Yaralılar, Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Giresun'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Haberler
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