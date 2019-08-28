Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

28.08.2019 14:54

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Sınır köyü Çeşme ardı Çelebi mevkisinde, Nihat Ünal yönetimindeki 28 AAB 045 plakalı otomobil ile Mustafa Çağlar'ın kullandığı 28 YC 876 plakalı plakalı kamyonet çarpıştı.

Sürücüler ile Emine Ünal, Kadir ve Hanım Yardım, Ayşe Arslan ve Halil Çolak yaralandı.



Yaralılar, Giresun ve ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA