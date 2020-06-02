Giresun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Bulancak iskelesi mevkisinde Giresun yönüne giden İbrahim Karaman'ın (62) kullandığı 34 TK 0004 plakalı otomobil ile Uğur Gülaçtı (27) idaresindeki 34 CHJ 510 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Uğur Gülaçtı, İbrahim Karaman ile otomobildeki eşi Fatma Karaman (62), yeğenleri Burcu Şağar (26) ve Melike Nur Şağar (8), 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İbrahim Karaman Bulancak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA