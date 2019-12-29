Giresun'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
29.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:32
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bulancak-Kovanlık kara yolu Pazarsuyu köyü yakınlarında Sefa Çulfaz idaresindeki 35 CZT 33 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce bankete, ardından da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ile otomobildeki 3 kişi, ambulanslarla Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA