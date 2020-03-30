Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Giresun'un Güce ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
30.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:42
Giresun'un Güce ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Uğur Domaç (29) idaresindeki 28 TD 695 plakalı otomobil, Akılbaba Orman İşletme yolu Yedivirajlar mevkisinde devrildi.
Sürücü Domaç, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Araçta bulunan Mustafa Arslan (25), Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA