Giresun'da otomobil dereye yuvarlandı: 4 yaralı
Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
30.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:14
Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yeşilköy köyünde Ali Şen idaresindeki 16 CPR 28 plakalı otomobil, yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet, Sevda ve Döndü Şen yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA