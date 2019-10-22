Giresun'da otomobil dereye devrildi: 4 yaralı

Giresun'da otomobil dereye devrildi: 4 yaralı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

22.10.2019 09:42
Giresun'da otomobil dereye devrildi: 4 yaralı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Emin Mert Kahveci (20) idaresindeki 28 YC 441 plakalı otomobil, Ümütbükü köyünde kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki Onur Karakaya (20), Musa Bayram (18) ve Sezer Kahveci (16) Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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