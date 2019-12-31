Giresun'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı
Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
31.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:36
Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ericek köyü Karadoğa yaylası mevkisinde Murat Yılmaz idaresindeki 28 YB 460 plakalı otomobil kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Zühtü Güç ve Akif Yılmaz, Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA