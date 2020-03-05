Giresun'da otomobil dereye devrildi: 1 yaralı
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Giresun'da otomobil dereye devrildi: 1 yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

05.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:14
Giresun'da otomobil dereye devrildi: 1 yaralı

'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar-Dereli Devlet kara yolunda, Nuh Baltacı'nın kullandığı 68 AAS 515 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi.

Kazada yaralanan Baltacı, Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şebinkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Nuh Baltacı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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