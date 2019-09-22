Giresun'da otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

22.09.2019 13:56
Giresun'da otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tekkeköy köyünde, Mehmet Demirtaş (25) idaresindeki 28 BB 046 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Kazada sürücü Demirtaş, olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Fatih Yavuz (26) yaralandı.

Yavuz, Güce Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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