Giresun'da otomobil dere yatağına devrildi: 3 yaralı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
20.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:58
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Alucra ilçesine giden Abdurrahman Taşbaşı (52) yönetimindeki 34 CJZ 583 plakalı otomobil, Yedikardeş köyünde yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Asiye (51) ve Mustafa Taşbaşı (16), 112 Acil Servis ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Asiye Taşbaşı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA