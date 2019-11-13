Giresun'da örtü yangınında 5 dönümlük alan zarar gördü
Giresun'da çıkan örtü yangınında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.
13.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:46
Giresun'da çıkan örtü yangınında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.
Merkeze bağlı Yukarıalınlı köyünde, Emine Sarıyıldız'a ait ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Giresun Belediyesi İtfaiye ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA