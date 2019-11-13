Giresun'da örtü yangını
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Giresun'da örtü yangını

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

13.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:19
Giresun'da örtü yangını

merkeze bağlı beldesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı.


Duroğlu beldesi Homurlu Mahallesi Çeğel mevkiinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Belediye Başkanı Halil Çetin ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalar sonucu yangın 2 saatlik mücadelenin ardından büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni bilinmezken 2 dönümlük arazide maddi hasar oluşturduğu öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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