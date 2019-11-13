Giresun'da örtü yangını
Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı.
Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı.
Duroğlu beldesi Homurlu Mahallesi Çeğel mevkiinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Belediye Başkanı Halil Çetin ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalar sonucu yangın 2 saatlik mücadelenin ardından büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni bilinmezken 2 dönümlük arazide maddi hasar oluşturduğu öğrenildi. - GİRESUN