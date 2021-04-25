Giresun'da ölü bulunan kişinin faili yakalandı
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Giresun'da ölü bulunan kişinin faili yakalandı

Giresun'da ölü bulunan kişinin faili yakalandı
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde ölü bulanan kişinin faili polislerce yakalandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde ölü bulanan kişinin faili polislerce yakalandı.

Ahallı Mahallesi'nde fındık bahçesinde hareketsiz yatan kişi görenler durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede kişinin ateşli silahla öldüğü, adının ise Ahmet Koltuk olduğu tespit edildi.

Koltuk'un cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu olayın faili olduğu tespit edilen M.M, Samsun'da yolcu otobüsünde kaçarken gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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