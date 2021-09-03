Giresun'da okul servisleri denetlendi
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Giresun'da okul servisleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge - Haberler | Yerel

Giresun'da okul servisleri denetlendi Okul servis aracı sürücülerine ve rehber personellere eğitim semineri verildi, ardından araçlar denetlendi İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Giresun Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile iş birliğinde servis şoförlerini...

Giresun'da okul servisleri denetlendi

Okul servis aracı sürücülerine ve rehber personellere eğitim semineri verildi, ardından araçlar denetlendi

GİRESUN - İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Giresun Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile iş birliğinde servis şoförlerini ve Rehber Personeli çalışma yönetimi konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, pandemi tedbirleri, trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda seminer düzenlendi. Düzenlenen seminerin ardından ise servis araçları denetlendi.

Seminerde il merkezde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında çalışan şoförler ve rehber personeller de dahil olmak üzere her tür ve düzeydeki okullarda Okul Aile Birlikleri tarafından veya velilerin taşımacıyla anlaşması yoluyla yürütülen taşıma işinde çalışan 265 şoför ve rehber personele gerekli bilgiler verildi.

Seminerde İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Marancı, açılış konuşmasının ardından, Giresun Belediyesinden Nevzat Tozlu, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden Komiser Ensar Kocatürk, İl Jandarma Komutanlığından J.Asb.Kd.Bşvs Nazif Özkan Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden sosyolog Murat Şen ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ramazan Sandal, tarafından katılımcı şoför ve rehber personellere Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde hüküm altına alınan taşıtlarda aranacak şartlar, taşımacının şartları ve yükümlülükleri, taşıma işlerinde çalışanların şartları ve Covid-19 Pandemisi ile ilgili dikkat edilecek hususlar anlatıldı, görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi.

Giresun'da okul servisleri denetlendi
Giresun'da okul servisleri denetlendi
Giresun'da okul servisleri denetlendi
Giresun'da okul servisleri denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge

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