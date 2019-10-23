Giresun'da öğrenci servisi duvara çarptı: 10 yaralı

Giresun'da öğrenci servisi duvara çarptı: 10 yaralı

Giresun'un Piraziz ilçesinde, öğrenci servisinin duvara çarpması sonucu 10 öğrenci yaralandı.

23.10.2019 17:22
Giresun'da öğrenci servisi duvara çarptı: 10 yaralı

Giresun'un Piraziz ilçesinde, öğrenci servisinin duvara çarpması sonucu 10 öğrenci yaralandı.

Ömral Ataman idaresindeki 28 AAS 827 plakalı öğrenci servisi, Bozat köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada yaralanan 10 öğrenci, Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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