Giresun'da motosiklet sürücülerine bilgilendirme eğitimi verildi

Giresun Emniyet Müdürlüğünce kurye ve kargo taşımacılığı yapan motosikletli sürücülere yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğünce kurye ve kargo taşımacılığı yapan motosikletli sürücülere yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 23-25 Haziran arasında düzenlenen eğitime 35 kişinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, katılımcılara kask kullanımı ve önlemi, trafikte araç takip mesafesi, hız kuralları, trafik işaret ve işaretlerine uyma ile en çok ihlal edilen kurallar hakkında bilgilendirmede bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak