Giresun'da Minibüs Takla Attı: 3 Ölü, 1 Yaralı

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan minibüsteki 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tirebolu ilçesi Bada köyü Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Giresun yönüne giden Sedat İnanlı (47) yönetimindeki 61 SD 624 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Kazada, sürücü Sedat İnanlı ile araçtaki Azerbaycan uyruklu Rahilo Asirova (47) ile İdara Tanrıverdiya (42) öldü, Şükrü Altaş (49) ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şükrü Altaş, Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 2'si kadın, 3 kişinin cenazeleri ise morga götürüldü.

- Giresun