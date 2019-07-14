Giresun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 8 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde Mustafa A. yönetimindeki 28 M 93 38 plakalı minibüs, Yeşilvadi mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA