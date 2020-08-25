Giresun'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Giresun'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
25.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:30
Giresun'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Giresun-Dereli kara yolu Duroğlu beldesi Paya mevkisinde Şenel Çört yönetimindeki 28 M 0321 plakalı yolcu minibüsü ile Aydın Bayar idaresindeki 42 CVG 84 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ali Dağ, Ayşe Kırkaya, Elif Kırkaya, Mehmet Ali Aydın ve Ziya Karaman yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA