Giresun'da minibüs devrildi: 4 yaralı
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Giresun'da minibüs devrildi: 4 yaralı

Giresun'un Görele ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

16.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:26
Giresun'da minibüs devrildi: 4 yaralı

'un ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Öztürk idaresindeki 28 M 6063 plakalı minibüs, Görele-Doğankent kara yolu Yağlıkuyumcu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp devrildi.

Kazada minibüs sürücüsü Öztürk ile araçta bulunan İsa, Melek ve İsa Berk Öztürk yaralandı.

Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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