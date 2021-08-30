Giresun'da, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik uygulanan METİP tamamlandı
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Giresun'da, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik uygulanan METİP tamamlandı

Giresun'da, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik uygulanan METİP tamamlandı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da, Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) tamamlandı.

Giresun'da, Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) tamamlandı.

Giresun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğin kapanışında konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Celep, projede görev alan öğretmenlere teşekkür etti.

Celep, etkinliklere 35 çocuğun katıldığını ifade ederek, "Sevgili çocuklar, memleketinize dönünce çevrenize bu projeden, buradaki çalışmalardan bahsedin. Onların da gelmesini söyleyin. 2022 yılında yine gelin, sizleri bekliyor olacağız. Bu arada meslektaşlarımı bu özverili çalışmalarından dolayı tekrar tebrik ederim." dedi.

27 gün süren ve 4-16 yaş aralığındaki çocukların katıldığı proje kapsamında, müze, Giresun Kalesi, Zeytinlik Mahallesi evleri ziyareti gibi geziler de düzenlendi.

Giresun'da, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik uygulanan METİP tamamlandı
Giresun'da, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik uygulanan METİP tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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Giresun'da, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik uygulanan METİP tamamlandı - Haberler
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