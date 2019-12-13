Giresun'da metruk binalarda narkotik uygulaması yapıldı
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Giresun'da metruk binalarda narkotik uygulaması yapıldı

Giresun Emniyet Müdürlüğünce okul çevrelerinde bulunan metruk binalarda narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

13.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:18
Giresun'da metruk binalarda narkotik uygulaması yapıldı

Emniyet Müdürlüğünce okul çevrelerinde bulunan metruk binalarda uygulaması gerçekleştirildi.

Narkotik ve Yunus ekiplerinin katıldığı uygulamada, 8 mahalledeki 10 metruk bina kontrol edildi. Aramalara hassas burunlu narkotik köpeği "Zuma" da katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılın 11 aylık döneminde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 kilo 245 gram uyuşturucu madde ile 7 bin 126 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA
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