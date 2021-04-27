Giresun'da mavi yemiş üretimi yaygınlaştırılıyor

Giresun'da, "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında 4 ilçede 11 dekar alanda mavi yemiş bahçelerinin oluşturulduğu bildirildi.

Giresun'da, "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında 4 ilçede 11 dekar alanda mavi yemiş bahçelerinin oluşturulduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, projenin Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) tarafından finanse edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bulancak, Piraziz, Tirebolu ve Eynesil ilçelerinde 5 çiftçiye toplam 11 dekar alanda mavi yemiş bahçesi tesis edildiği vurgulandı.

Proje kapsamında organik tarımın bölgede yaygınlaştırılmasının da teşvik edileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak