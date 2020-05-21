Giresun'da maske takma zorunluluğu getirildi
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Giresun'da maske takma zorunluluğu getirildi

Giresun Valiliği, maskesiz dışarı çıkmanın yasaklandığını bildirdi.

Giresun'da maske takma zorunluluğu getirildi
21.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:44

Giresun Valiliği, maskesiz dışarı çıkmanın yasaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik alınan yeni kararlar kapsamında il merkezi ve tüm ilçelerinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla tüm il genelinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi-bez maske kullanımının zorunlu hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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