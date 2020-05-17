HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Giresun'da manda yetiştiriciliği ve manda sütü toplama projesi hızla geliştiriliyor

Giresun'da manda yetiştiriciliğini geliştirme ve süt toplama altyapısını iyileştirmeye yönelik yürütülen "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" sayesinde manda yetiştiriciliği yeniden rağbet görmeye başladı.

Giresun'da manda yetiştiriciliği ve manda sütü toplama projesi hızla geliştiriliyor
17.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:54

Giresun'da manda yetiştiriciliğini geliştirme ve süt toplama altyapısını iyileştirmeye yönelik yürütülen "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" sayesinde manda yetiştiriciliği yeniden rağbet görmeye başladı.

Giresun Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Muhammet Angın, Giresun'da 2012 yılında uygulamaya başlanan projeyle ilgili "Bu projeyle birlikte 2012 yılından bu yana Giresun'da yetiştiricilerimize, manda ıslahı amacıyla toplam 9 milyon 593 bin lira nakdi destek sağlanmıştır. Manda mevcudu da 4 bin 703 başa yükselmiştir" dedi.

Dr. Muhammet Angın, yetiştiricilerin ürettikleri çiğ manda sütünün hijyenik koşullarda toplanarak işlenmesi ve sosyo-ekonomik açıdan kalkınmalarını sağladığını belirterek "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DOKAP) "Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi" ve "Manda Sütü Toplama Altyapısının İyileştirilmesi" projeleri sunulmuştur. Her iki projeye de DOKAP tarafından sırasıyla 2017 yılında 500 bin lira ve 2019 yılında 623 bin lira olmak üzere toplamda 1 milyon 123 bin lira destek sağlanmıştır" dedi.

Angın, 2017 ve 2019 yıllarında hayvancılık teknik altyapı projelerinden sağlanan finansmanlarla ilgili olarak "63 adet 50 lt'lik (25 adedi güneş panelli), 1 adet 1.000 lt'lik ve 1 adet 2.000 lt'lik süt soğutma tankı; 2 adet 2.000 lt'lik araç üstü nakil tankı; 1 adet jeneratör; 60 adet tek sağım ve 60 adet çift sağım mobil süt sağım makinesi ile 1 adette 11 parametreli ultrasonik süt analiz cihazı İl Müdürlüğünce temin edilerek proje paydaşı Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine teslim edilmiştir. Temin edilen süt sağım makineleri ile süt soğutma tankları, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından belirlenen üyelerine verilmiştir. Birlik tarafından periyodik olarak toplanan manda sütleri, hijyenik şartlarda en yakın işleme tesisine ve ileriki dönemde faaliyete geçirildiği taktirde Birliğin kendi işleme tesisine ulaştırılmış olacaktır" açıklamasını yaptı.

Angın, projenin tam anlamıyla hayata geçirilmesiyle birlikte manda yetiştiricilerinin kalkınmalarına ciddi bir katkı sağlanması, damızlık manda sayısının artması ve Giresun'un manda sütü ve mamulleriyle adından söz ettiren bir il haline gelmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Ekonomi
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü Ekonomi
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Ekonomi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Ekonomi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi Ekonomi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Engin Altay Berat Albayrak Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Sezen Aksu Cem Yılmaz Şahan Gökbakar
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Bülent Uygun Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Giresun'da manda yetiştiriciliği ve manda sütü toplama projesi hızla geliştiriliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 12:40:47. #1.14#
title