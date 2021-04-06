Giresun'da lise öğrencisi yaralı bulduğu kediyi tedavi ettirip sahiplendi
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Giresun'da lise öğrencisi yaralı bulduğu kediyi tedavi ettirip sahiplendi

Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz - Haberler | Güncel
Giresun'da lise öğrencisi yaralı bulduğu kediyi tedavi ettirip sahiplendi

Giresun'un Görele ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Sılanaz Çakır, bir süre önce yaralı halde bulduğu sokak kedisini tedavi ettirdikten sonra sahiplendi.

Giresun'un Görele ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Sılanaz Çakır, bir süre önce yaralı halde bulduğu sokak kedisini tedavi ettirdikten sonra sahiplendi.

Görele Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Çakır, gazetecilere, kent merkezinde köpekler tarafından saldırıya uğrayan ve gözünden yaralanan kedi bulduğunu söyledi.

Sağlık durumundan çok etkilendiği kedinin tedavisini belediyenin hayvan barınağında yaptırdığını anlatan Çakır, "Biz iki kız kardeşiz. Kedi de bizim en küçük kardeşimiz oldu. Ona gözümüz gibi bakıyor, tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

Sılanaz, aynı zamanda soyadı da olan "Çakır" ismini verdiği kedisinin evin bir ferdi haline geldiğini ifade ederek, "Kedimize bebek gibi bakıyor, ilgileniyor, özel yemek yapıyoruz. Ailecek çok seviyoruz. Kendisi gayet uysal, çok sevilmek istiyor. Çok temiz ve herhangi bir yaramazlığı da yok. Kedimiz bize sevip sevilmeyi öğretti." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz

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