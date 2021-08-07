Giresun'da Kuvvetli ve Yer Yer Şiddetli Yağışlara Dikkat!
Beklenen HadiseGökgürültülü Sağanak YağışBeklendiği YerBölgemizde 08. 08. 2021 Pazar günü sabah ilk saatler itibariyle kuvvetini artıracak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun çevrelerinde aralıklarla ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un batı kesimlerinde...
Beklenen Hadise
Gökgürültülü Sağanak Yağış
Beklendiği Yer
Bölgemizde 08. 08. 2021 Pazar günü sabah ilk saatler itibariyle kuvvetini artıracak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun çevrelerinde aralıklarla ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama-Bitiş Zamanı
08. 08. 2021 03: 00-08. 08. 2021 23: 59
Hadisenin Şiddeti
Şiddetli Yağış
Oluşması Muhtemel Riskler
Ani Sel - Su Baskını - Sel - Heyelan - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar
Alınabilir Tedbirler
Sellerden Korunma Yöntemleri | Yıldırımdan Korunma Yöntemleri
Uyarı Yapan Merkez
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi
Yağış Şiddeti Sınıflandırması
Hafif Yağış
1-5 kg/m²
Orta Kuvvette Yağış
6-20 kg/m²
Kuvvetli Yağış
21-50 kg/m²
Çok Kuvvetli Yağış
51-75 kg/m²
Şiddetli Yağış
76-100 kg/m²
Aşırı yağış
100 kg/m² üzeri
Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: Habermetre