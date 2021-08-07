Giresun'da Kuvvetli ve Yer Yer Şiddetli Yağışlara Dikkat!
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Giresun'da Kuvvetli ve Yer Yer Şiddetli Yağışlara Dikkat!

Giresun'da Kuvvetli ve Yer Yer Şiddetli Yağışlara Dikkat!
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Beklenen HadiseGökgürültülü Sağanak YağışBeklendiği YerBölgemizde 08. 08. 2021 Pazar günü sabah ilk saatler itibariyle kuvvetini artıracak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun çevrelerinde aralıklarla ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un batı kesimlerinde...

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Bölgemizde 08. 08. 2021 Pazar günü sabah ilk saatler itibariyle kuvvetini artıracak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun çevrelerinde aralıklarla ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

08. 08. 2021 03: 00-08. 08. 2021 23: 59

Hadisenin Şiddeti

Şiddetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler

Ani Sel - Su Baskını - Sel - Heyelan - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar

Alınabilir Tedbirler

Sellerden Korunma Yöntemleri | Yıldırımdan Korunma Yöntemleri

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi

Yağış Şiddeti Sınıflandırması

Hafif Yağış

1-5 kg/m²

Orta Kuvvette Yağış

6-20 kg/m²

Kuvvetli Yağış

21-50 kg/m²

Çok Kuvvetli Yağış

51-75 kg/m²

Şiddetli Yağış

76-100 kg/m²

Aşırı yağış

100 kg/m² üzeri

Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Habermetre

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