Giresun'da Kuvvetli ve Yer Yer Şiddetli Yağışlara Dikkat!

Beklenen HadiseGökgürültülü Sağanak YağışBeklendiği YerBölgemizde 08. 08. 2021 Pazar günü sabah ilk saatler itibariyle kuvvetini artıracak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun çevrelerinde aralıklarla ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un batı kesimlerinde...