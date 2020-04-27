Giresun'da Kutluca köyündeki karantina sona eriyor Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.

Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kutluca köyü için İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince 11 Nisan gece yarısından itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar uygulanmasına karar verilen karantina tedbirinin, 27 Nisan saat 00.01 itibarıyla sona ereceği belirtildi.

Kaynak: AA