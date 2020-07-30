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Giresun'da kurban pazarında arefe günü sessizliği

Giresun'da kurulan kurban pazarında bayrama bir gün kala sessizlik sürüyor.

Giresun'da kurban pazarında arefe günü sessizliği
30.07.2020 15:22 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:27

Giresun'da kurulan kurban pazarında bayrama bir gün kala sessizlik sürüyor.

Kurban Bayramı arefesinde Giresun'da Aksu Mahallesi festival alanına kurulan kurban pazarında sessizlik hakim. Kurban satıcıları hem pandemi nedeniyle hem de vatandaşın ekonomik durumundan dolayı satışlarının etkilendiğini belirttiler.

Şebinkarahisar ilçesinde gelerek satış yapan Aziz Sıvakçı, kurbanlıkları kendi müşterilerine sattığını belirterek "Biz Şebinkarahisar'dan geldik yaklaşık 10 gündür buradayız. Müşterisi olan satış yapıyor, olmayan satamıyor. Pazara giren yok, mandıra sistemi bu işi bitirdi. 7 bin ile 15 bin arasında fiyatlar değişiyor. Etin kilosu 45, 50 lira civarı olduğunu için fiyatlar gayet normal. Bir hayvanın yetişip kurbanlık olması 3 seneyi buluyor. Bir çuval yem 100 lira, bir ton sarı saman bin 500 lirayı buluyor. Yaptığımız masrafı alabiliyoruz. Pek bi karı olmuyor" dedi.

Her sene kurulan çadır sayısının azaldığını belirten Sıvakçı, "20 senedir burada satış yapıyoruz. Geçen sene 90 çadır varsa bu sene 20 çadır kuruldu. Seneye daha da düşer. Salgından dolayı vatandaşın ekonomisi etkilendi. Vatandaş kurbanlık almakta zorlanıyor. Ben pazara 55 hayvan getirdim. Şu anda 6 tane hayvan kaldı. Kendi müşterilerim satın aldı, dışarıdan gelip pek alan olmadı. Toplu şekilde pazarlık yapan da olmadı" ifadelerini kullandı.

Kurban satıcısı Ahmet Sarıaydın ise, "Satışımız olmadı desem yeridir. 1 haftadır buradayız, 2 tane hayvan satabildim. Onları da tanıdıklar satın aldı. Böyle giderse durumumuz pek iyi görünmüyor" derken, Hasan Köksaldı ise "Kurban pazarına 20 hayvan getirdim, 18 tanesi duruyor. Fiyatlar aslında pahalı değil ama pazara insan gelmiyor. Bu sene kurulan çadır sayısı geçen seneye göre 3'te 1'i kadar kuruldu. Zaten pazara az sayıda hayvan geldi" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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