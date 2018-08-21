Giresun'da Kurban Bayramı Kutlanıyor

Giresun'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Seyid Vakkas Camisi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Programda, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Belediye Başkanı Kerim Aksu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Öte yandan Vali Sarıfakıoğulları, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarıfakıoğulları, mesajında şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz, aile fertlerimiz, yakın çevremiz, dost ve komşularımızla olan bağlarımızı güçlendiren bayram sürecinin daim olmasını temenni ederim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, her gününüzün bayram sevinci içinde, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçmesini diler, sevgi ve saygılar sunarım."