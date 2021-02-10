Giresun'da kumar oynayan 18 kişiye 86 bin 400 lira ceza
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Giresun'da kumar oynayan 18 kişiye 86 bin 400 lira ceza

10.02.2021 21:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 21:48
Giresun'da kumar oynayan 18 kişiye 86 bin 400 lira ceza

Giresun'un Görele ilçesinde bir evde kumar oynadıkları belirlenen 18 kişiye 86 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Giresun'un Görele ilçesinde bir evde kumar oynadıkları belirlenen 18 kişiye 86 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçenin Gültepe köyünde bir ikamette kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adreste arama yapan polis, 18 kişinin kumar oynadığını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini belirledi.

Şahıslara, kumar oynamaktan kişi başı 1336 lira ve sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 469 lira olmak üzere toplam 86 bin 490 idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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