Giresun'da kumar oynayan 17 kişiye 86 bin 490 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Giresun'da kumar oynayan 17 kişiye 86 bin 490 lira ceza

07.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:58
Giresun'da kumar oynayan 17 kişiye 86 bin 490 lira ceza

Giresun'un Tirebolu ilçesinde 17 kişiye kumar oynamaktan ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplamda 86 bin 490 lira idari ceza uygulandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde 17 kişiye kumar oynamaktan ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplamda 86 bin 490 lira idari ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu Yalıköy'de kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, M.E'nin evinde 17 kişinin zar atmak suretiyle kumar oynadığını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini belirledi.

Zanlılara kumar oynamaktan bin 336 lira, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 469 lira olmak üzere toplam 86 bin 490 lira idari para cezası verildi. Yapılan aramada ise kumar oynamada kullanılan bir çift zar, zarları toplamada kullanılan tahta çubuk, kablosuz POS cihazı ve 950 lira nakit para ele geçirildi.

Kumara yer ve imkan sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.E ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Özge Özder Prens Harry Çağla Şıkel
Spor Cüneyt Çakır İsmail Kartal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Arda Kardeşler
Tüm Haberler Çocuk Kongre Beşiktaş Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresun'da kumar oynayan 17 kişiye 86 bin 490 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 12:24:03. #1.15#
title