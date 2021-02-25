Giresun'da köy okuluna badminton malzemesi desteği yapıldı

Türkiye Badminton Federasyonu'nca, "Orda Bir Köy Var Uzakta" projesi kapsamında Sayca Köyü İmam Hatip Ortaokulu'na badminton malzemesi desteğinde bulunuldu.

Türkiye Badminton Federasyonu'nca, "Orda Bir Köy Var Uzakta" projesi kapsamında Sayca Köyü İmam Hatip Ortaokulu'na badminton malzemesi desteğinde bulunuldu.

Federasyonun İl Temsilcisi Ömer Hakyemez, yaptığı açıklamada, projeyle öğrencilere badminton branşının sevdirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bir sonraki sosyal sorumluluk projesi olan "Köylerde Halk Badmintonu" ile ilgili de çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Hakyemez, en kısa sürede projenin hayata geçirileceğini belirtti.

Okul Müdürü Recep Öztürk ise okulda her türlü sportif faaliyete tam destek verdiklerini kaydederek, malzeme desteği için Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ve İl Temsilcisi Ömer Hakyemez'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin