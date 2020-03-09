Giresun'da köy okullarındaki çocuklar tiyatroyla buluşturuluyor
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Şehir Tiyatrosu, Giresun, Kültür Sanat

Giresun'da köy okullarındaki çocuklar tiyatroyla buluşturuluyor

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Kitap Su ve Tablet Can" oyununu, tiyatroya gitme imkanı bulamayan çocuklar için köy okullarına giderek sahneliyor.

09.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:38
Giresun'da köy okullarındaki çocuklar tiyatroyla buluşturuluyor

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Kitap Su ve Tablet Can" oyununu, tiyatroya gitme imkanı bulamayan çocuklar için köy okullarına giderek sahneliyor.

Tiyatro ekibinden Ali Murat Yılmaz'ın yazdığı, Özden Aydın'ın yönettiği oyunda, elektronik cihazların insan hayatındaki yeri ve kitap okumanın faydaları eğlenceli bir dille anlatılıyor.

Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşturulan oyun, kentin yüksek kesimlerindeki köylerde yaşayan ve tiyatroya gitme imkanı bulamayan çocuklar için de okullarında sahneleniyor.

Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir tiyatrosu olarak çocuklara yönelik de sanatsal çalışmalar içerisinde olduklarını söyledi.

"Kitap Su ve Tablet Can" oyununun Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Kültür Merkezi'nde her hafta sahnelendiğini belirten Demirel, "Ama bu imkanlara ulaşamayan, faydalanamayan bir kesim de var. Onlara da ulaşmak için yüksek kesimlerdeki köylerimize turneler yapmaya başladık." dedi.

Demirel, oyunun köy okullarında ocak ayından itibaren sahnelenmeye başladığını ifade ederek, "Köy okullarımızdaki çocuklarımızla tiyatroyu buluşturuyoruz. Hiç tiyatro izlememiş öğrencilerimize ulaşarak tiyatroyla tanışmalarını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra çocuklara, kitap ile tablet arasındaki dengeyi nasıl sağlayacaklarını eğlenceli bir şekilde aktarıyoruz." diye konuştu.

Oyunun, bugüne kadar 10 okulda sahnelendiğini ve hedeflenen başarının yakalanmaya başlandığını anlatan Demirel, yıl sonuna kadar 30'a yakın okulda öğrencilerle buluşmayı istediklerini aktardı.

Çocuklar mutlu oldu

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, merkeze yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Dereli ilçesine bağlı Yüce Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda da öğrencilerle buluştu.

Yaklaşık 40 dakikalık oyunu ilgiyle izleyen Eylül Şimşek, daha önce tiyatroya hiç gitmediğini belirterek, ilk kez bir oyun izlediğini ve çok beğendiğini söyledi.

Güler Keleş de ilk kez tiyatro oyunu izlediğini ifade ederek, "Kendimi çok çok mutlu hissettim. Çok eğlenceliydi. Kitap okumanın önemi anlatıldı." dedi.

Kaynak: AA

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