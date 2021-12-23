Giresun'da köy okulları ile taşımalı eğitime kar tatili - Haberler
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Giresun'da köy okulları ile taşımalı eğitime kar tatili

Giresun'da köy okulları ile taşımalı eğitime kar tatili
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Güncel

GİRESUN'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitimin yapıldığı okullar, 1 gün için tatil edildi.

GİRESUN'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitimin yapıldığı okullar, 1 gün için tatil edildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, olumsuz hava şartları ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, köy okulları ile taşımalı eğitimin yapıldığı okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.Öte yandan kentte kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için ekipler, yoğun çalışma yürütüyor.


Giresun'da köy okulları ile taşımalı eğitime kar tatili

Giresun'da köy okulları ile taşımalı eğitime kar tatili

Giresun'da köy okulları ile taşımalı eğitime kar tatili

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Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Son Dakika Haberleri

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